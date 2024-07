Trenord assume diplomati: i requisiti e come inoltrare domanda

Il contratto di assunzione è a tempo determinato e della durata di un anno con possibilità di assunzione a tempo indeterminato

Trenord, tra le più importanti realtà del trasporto pubblico locale ferroviario, è alla ricerca di nuovi dipendenti. Le offerte di lavoro, in scadenza, sono rivolte a diplomati e a laureati. Il settore è quello del sistema aziendale di vendita e della customer service e assistance. Le posizioni aperte fanno parte di un ampio piano di trasformazione dell’azienda verso una struttura di mobilità integrata e sostenibile in Lombardia. Come riporta il sito di Trenord, viene confermata la “centralità della gestione delle persone per supportare e guidare il percorso di cambiamento”.

Le figure richieste: Sales agent

I Sales agent sono gli addetti alla vendita di biglietti e servizi di Trenord. Prevedono le seguenti mansioni e responsabilità:

svolgimento delle attività di vendita di biglietti, abbonamenti e servizi speciali che riguardano il turismo e gli scali aeroportuali presso le biglietterie in Lombardia, con l’assistenza al cliente nella scelta del prodotto più adeguato alle sue esigenze;

svolgimento delle attività di supporto al cliente per l’acquisto via app e altri strumenti digitali di Trenord;

svolgimento delle attività di assistenza ai viaggiatori, fornendo informazioni e gestendo i reclami e i rimborsi;

svolgimento delle attività di back office del sistema di vendita, tra cui l’inserimento delle pratiche all’interno dei software aziendali;

partecipazione alle attività di sperimentazione di nuovi prodotti e strumenti di vendita.

I candidati devono sapere che saranno il primo volto dell’azienda che i clienti incontreranno: dovranno essere pronti ad accoglierli e fornire loro le giuste consulenze per rispondere in modo adeguato alle loro necessità. I Sales agent hanno l’obiettivo di rendere positiva l’esperienza di viaggio di ogni cliente.

Quali sono i requisiti per i candidati

Vediamo di seguito i requisiti per candidarsi alle offerte di lavoro di Sales agent di Trenord:

diploma o laurea;

esperienza pregressa nel ruolo, in ambienti strutturati e modelli di business affini, di almeno due anni – sono preferite esperienze in realtà di franchising, nel settore del turismo o in quello dei servizi;

buona conoscenza del pacchetto Office;

buona conoscenza della lingua inglese, con livello minimo B2, ed è considerata un plus la conoscenza di una seconda lingua europea o extra europea;

disponibilità a lavorare su turni 5 giorni su 7 dal lunedì alla domenica nella fascia oraria tra le 5.30 e le 21.30 per un totale di 38 ore settimanale;

disponibilità alla mobilità in tutte le stazioni presenti sul territorio della Lombardia.

I candidati devono inoltre essere in possesso delle seguenti soft skill:

buona capacità relazionale e abilità nell’interagire efficacemente con colleghi e clienti, favorendo un ambiente collaborativo e positivo;

flessibilità nella gestione delle attività quotidiane e capacità di adattarsi prontamente a nuove situazioni e modifiche delle priorità, garantendo sempre un servizio di alta qualità;

orientamento al conseguimento degli obiettivi aziendali;

attitudine al problem solving e capacità di affrontare e risolvere tempestivamente le criticità, proponendo soluzioni efficaci in tempi brevi;

proattività, predisposizione all’iniziativa e all’anticipazione delle esigenze.

Cosa prevede il contratto con Trenord

Il contratto di assunzione è a tempo determinato e della durata di un anno con possibilità di assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel livello B del Ccnl. Sono previsti benefit e opzioni di welfare del contratto collettivo. La formazione in ingresso è di 5 settimane.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

La scadenza per le candidature è il 23 luglio 2024 alle 23.59 alla pagina Lavora con noi del portale trenord.it, che rimanda al sito cving in cui è possibile inviare il curriculum e sostenere il primo colloquio in video.



