McDonald’s assume 5.000 figure fino alla fine del 2024: come candidarsi

Il piano di rafforzamento del personale previsto da McDonald's prevede la possibilità di inviare la candidatura anche senza esperienza

Tra le varie offerte di lavoro, McDonald’s assumerà 5.000 nuove figure fino alla fine del 2024 per rafforzare l’organico dei circa 700 ristoranti dislocati in tutta Italia. Il piano di rafforzamento del personale, che ad oggi impiaga quasi 35.000 figure, prevede la possibilità di inviare la propria candidatura anche senza esperienza.

Le posizioni aperte

Oltre 5.000 offerte di lavoro sono quelle che McDonald’s proporrà da qui alla fine del 2024. Numerose le posizioni aperte, tra le quali quella di addetto alla ristorazione per vari ristoranti e località italiane. Nell’avviso pubblicato sul proprio portale istituzionale, McDonald’s spiega che quella dei lavoratori è “una grande famiglia”, impiegati in un ambiente “giovane e stimolante, nel quale la formazione è il motore per la crescita professionale e personale”. All’interno di McDonald’s si organizzano corsi e si offrono borse di studio.

L’addetto alla ristorazione (o crew) è la figura maggiormente richiesta dalla catena di fast food in Italia. Chi si candida ed entra in questa posizione deve avere un approccio “multitasking” ed essere dotato di flessibilità, capacità nel gestire il tempo e spiccato orientamento al cliente quali principali caratteristiche professionali.

La candidatura

Per candidarsi è necessario entrare nel sito internet McDonald’s e navigare nella sezione “Lavora con noi”. Gli interessati devono inserire i dati anagrafici nel form proposto e compilare le informazioni preliminari relative alla disponibilità a lavorare:

nei giorni festivi e nei weekend;

su turni giornalieri e notturni;

anche con contratto part time.

Il form richiede anche di indicare eventuali esperienze professionali e il livello di istruzione, prima di allegare il curriculum vitae e inviarlo. La stessa procedura è prevista anche se si dovesse inviare una candidatura spontanea.

Come inviare domanda

Da prendere in considerazione anche due opportunità di crescita professionale, con borse di studio a completamento del percorso di formazione. La prima occasione offerta da McDonald’s si chiama “Archways to Opportunity“, consistente nel supporto agli studi dei dipendenti della catena di fast food nella formazione continua e differenziata. A tre anni dal lancio di questa opportunità, McDonald’s ha distribuito più di 300 borse di studio del valore di 2mila euro ciascuna per supportare gli assunti a pagare la retta universitaria.

L’altra opportunità è il McDonald’s Job Tour, l’evento collegato a una nuova apertura o a un’ampliamento di un punto ristoro. Finora il tour ha toccato oltre 100 città, offrendo di effettuare un colloquio e di ottenere informazioni utili per candidarsi. Il prossimo appuntamento è fissato a Lecco Sauro, in provincia di Lecco, il 17 luglio 2024. Per candidarsi come addetti alla ristorazione per questo punto c’è tempo fino all’11 luglio prossimo.

