Crédit Agricole in Italia, utile netto a 739 milioni

Diffusi i dati semestrali del Gruppo sotto la guida dell’ad Maioli

Al centro l’attenzione per le persone: prosegue l’impegno sul fronte Formazione, Diversity & Inclusion

Sono stati diffusi i dati semestrali del Gruppo Crédit Agricole in Italia, che ha registrato un risultato netto aggregato di 739 milioni di euro (+29% a/a).

Sotto la guida di Giampiero Maioli, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer, le diverse linee di business hanno fatto registrare un totale dei finanziamenti all’economia pari a 97 miliardi di euro e una Raccolta Totale pari a 329 miliardi di euro.

Numeri in crescita per un Gruppo che nel nostro Paese, suo secondo mercato domestico, è presente con circa 16.400 collaboratori e circa 5,9 milioni di clienti. Il Gruppo è composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank ), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).

A spingere sono state le attività bancarie di Crédit Agricole Italia che, nei primi sei mesi del 2023, ha raggiunto un utile netto di 405 milioni, in crescita del +72,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Confermata la solidità patrimoniale, con un Common Equity Tier 1 Ratio Fully Loaded al 13,2% e un Total Capital Ratio pari al 18,3%, con livelli di capitale ampiamente superiori rispetto ai requisiti minimi assegnati dalla BCE. Questa affidabilità è stata premiata in occasione dell’emissione del Covered Bond Premium Label che ha raccolto ordini per 1,3 miliardi.

La Banca ha continuato a supportare territori e imprese con nuove erogazioni pari a 1,9 mld nel semestre (crescita dei volumi del +2% vs fine 2022) e famiglie con una nuova offerta di mutuo a tasso fisso particolarmente distintiva che ha determinato un incremento della quota di mercato. In crescita il comparto Agri-Agro (+2,0% vs dic-22), con una performance del +7,3% a/a e un incremento della quota di mercato che raggiunge il 7,1%.

Positiva anche la crescita dei volumi erogati a professionisti ed imprese nei primi sei mesi dell’anno (+5,5% a/a). Collocati 3,6 miliardi di prodotti legati al Wealth Management e decisa l’evoluzione dei premi delle polizze ramo danni (+14% a/a).

Significativo il dinamismo commerciale con l’acquisizione di 84 mila nuovi clienti (+3,2% a/a), con un contributo del 30% del canale digitale (al 30%). Questi risultati si uniscono alla crescita dei clienti digitalizzati (che hanno raggiunto l’81%), dei clienti attivi sui canali digitali (pari al 58%) e delle transazioni effettuate in digitale (pari a circa l’87%).

L’attenzione per l’innovazione si declina inoltre nel successo della rete dei Village by CA: sono oltre 150 le startup complessivamente ospitate dalle sedi di Milano, Parma e Padova. Inoltre Crédit Agricole Italia ha proseguito nel suo percorso di valorizzazione dei talenti e attenzione per il sociale e la sostenibilità.

Offerta Digitale e Centralità del cliente

Il digitale e l’innovazione continuano a dare un contributo rilevante alla crescita di Crédit Agricole Italia, sia per quanto riguarda l’acquisizione online di nuovi clienti che la loro digitalizzazione.

Proseguono gli ottimi risultati in termini di acquisizione di nuovi clienti, insieme alla crescita dei clienti digitalizzati (che hanno raggiunto l’81%), dei clienti attivi sui canali digitali (pari al 58%) e delle transazioni effettuate in digitale (complessivamente pari a circa l’87%). In particolare, l’App registra livelli di utilizzo in costante aumento e si conferma il canale preferito dai clienti.

Crédit Agricole Italia nel primo semestre 2023 conferma livelli di soddisfazione elevata, ai vertici del Sistema, sostenuti da iniziative volte al miglioramento della Customer Experience.

Gli Ecosistemi “Le Village”

Attraverso la rete dei Village, Crédit Agricole accelera in Italia più di 150 startup:

Le Village By CA Milano chiude il primo semestre con il tasso di occupancy attorno al 96%, ad oggi 53 startup residenti, 36 aziende partner e 54 abilitatori, di cui 10 internazionali.

Le Village insieme a Crédit Agricole è tornato anche quest’anno al Vivatech di Parigi, il più grande evento in Europa dedicato alla tecnologia e all’innovazione, in un’edizione che ha registrato 150.000 visitatori e 11.400 startup residenti.

Le Village by CA Parma chiude il primo trimestre del 2023 con la presenza di 52 startup, 21 aziende partner e 40 abilitatori.

Le Village by CA Triveneto, conta ad oggi 20 aziende partner del territorio, 45 startup e 48 abilitatori. Ha da poco chiuso una call4startup mirata ad individuare realtà innovative nel campo dell’Intelligenza Artificiale. Questa ulteriore ricerca porterà l’ecosistema Le Village by CA Triveneto ad avere più di 55 startup.

Al centro l’attenzione per le persone: prosegue l’impegno sul fronte Formazione, Diversity & Inclusion

Nei primi sei mesi del 2023 Crédit Agricole Italia, in linea con il programma di rinnovo generazionale “Next Generation”, ha realizzato oltre 400 assunzioni, di cui 350 riguardanti giovani fino a 35 anni.

I giovani entrati in azienda hanno profili accademici molto diversificati: digitali, tecnico scientifici ed umanistici, oltre che economico-giuridici. Il loro percorso di inserimento in azienda è accompagnato dallo studio di mirate iniziative di onboarding e formazione, che hanno visto collaborare il Gruppo con tutti i principali Atenei Universitari.

Il Gruppo, inoltre, già rientrante tra le aziende italiane che hanno ottenuto la certificazione Top Employer 2023 per il quindicesimo anno consecutivo, è risultato migliore azienda in Italia nel 2023 ad attrarre studenti e giovani laureati grazie alle strategie di comunicazione portate avanti negli spazi digitali, come certificato da Potential Park.

Continua inoltre l’attenzione per gli aspetti formativi, che nel primo semestre 2023 hanno visto la fruizione, in varie modalità, di circa 244.000 ore di formazione, coinvolgendo circa il 91% dei collaboratori.

Nell’ambito dei temi di Diversity&Inclusion ed ESG, il Gruppo si è distinto grazie al ricevimento del Bollino Health Friendly Company (HFC), promosso da Fondazione Onda, il quale riconosce le aziende impegnate nella tutela della salute e del benessere dei propri dipendenti.

Sostenibilità

A maggio 2023 il Gruppo Crédit Agricole ha annunciato la sua Strategia Climatica con la pubblicazione del “Livre blanc: agire per il clima, il nostro contributo alla neutralità carbonica 2050”, che definisce gli impegni e le leve strategiche per l’ambiente, a cui aderisce pienamente anche Crédit Agricole Italia.

Il Gruppo mette sempre di più la transizione energetica e ambientale al centro della propria strategia, orientando il business e ampliando la gamma di prodotti e servizi volti ad accompagnare i clienti in questo percorso verso la sostenibilità.