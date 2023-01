Lutto nella scuola catanese, si è spenta Cristina Cascio: “Dirigente straordinaria”

Cristina Cascio, 59 anni, da tempo lottava contro un brutto male. La donna non si è mai arresa nonostante la salute precaria. Domani i funerali.

Sono ore di lutto nel mondo della scuola catanese per la scomparsa di di Cristina Cascio, 59 anni, dirigente dell’onnicomprensivo Musco e reggente all’I.C. Livio Tempesta di Catania. Ad annunciare la dipartita della dirigente è stato sui social l’ex sindaco di Catania, Enzo Bianco, con un post carico di commozione.

“Sono profondamente rattristato. Se n’è andata silenziosamente una vera, grande, protagonista della vita catanese, Cristina Cascio”, scrive Enzo Bianco.

Bianco: “Non ha mai voluto lasciare Librino”

“Da anni preside della scuola media Angelo Musco di Librino, poi diventata Istituto onnicomprensivo, grazie al suo impegno e a quello dell’assessore Valentina Scialfa e alla mia determinazione.

“Una dirigente scolastica straordinaria. Non volle mai lasciare Librino, anche quando poteva trasferirsi in una scuola più ‘comoda’. Da tempo combatteva contro un male durissimo ma aveva continuato ad andare a scuola, sino a poche settimane fa. Grazie, Cristina. Catania ti deve molto. Non ti dimenticheremo”, conclude l’ex primo cittadino.

I funerali di Cristina Cascio si svolgeranno domani 24 gennaio alle ore 16 nella Basilica Cattedrale di Catania.