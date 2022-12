Cristina D’Avena alla festa di Fratelli d’Italia: è polemica

Cristina D'Avena si esibirà domani alla festa di Fratelli d'Italia a Roma: una partecipazione che non è andata giù a diversi followers

La partecipazione di Cristina D’Avena all’imminente festa romana di Fratelli d’Italia ha scatenato una raffica di polemiche soprattutto sui social.

La cantante 58enne, regina delle sigle dei cartoni animati, sarà ospite giovedì 15 dicembre del partito di Giorgia Meloni: una presenza che non è andata giù a tanti dei suoi followers.

Il motivo? In molti non perdonerebbero alla D’Avena la partecipazione in virtù del suo essere icona da sempre del mondo Lgbtq+ e una paladina dei diritti civili.

L’aver accettato, quindi, di esibirsi a una manifestazione di una parte politica spesso critica nei confronti delle questioni arcobaleno non è piaciuta a molti dei seguaci della cantante.