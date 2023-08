Dal Bilancio lo sprint per i lavori pubblici

Il Consiglio comunale di Bronte ha approvato il previsionale 2023. Buona parte della spesa prevista, pari a 97 milioni, sarà dedicata a interventi di riqualificazione

BRONTE- Il Consiglio comunale, presieduto da Aldo Catania, ha approvato il bilancio di previsione 2023. Un importante passaggio istituzionale che, come spiega il primo cittadino brontese Pino Firrarello, apre la porta ad importanti investimenti in grado di “cambiare il volto della città”. La manovra approvata, infatti, è di 97 milioni di euro. Di questi, un sostanzioso capitolo riguarda le opere pubbliche.

“In questo bilancio – afferma Firrarello – sono previsti investimenti che garantiranno sviluppo economico e sociale. Questo Comune ha programmato la riqualificazione di diverse aree, la realizzazione di diverse strade ed infrastrutture e la sistemazione dell’acquedotto. Obiettivi che, come sempre, rendono questa un’Amministrazione straordinaria rispetto a quello che accade altrove, anche per aver mantenuto alto il livello dei Servizi sociali, cui abbiamo garantito una somma cospicua, pensando ai cittadini in difficoltà ed a tutte le famiglie. Pensate – conclude – che non abbiamo aumentato di un solo euro le tasse comunali, neanche per la Tari, nonostante i costi per il conferimento in discarica dei rifiuti siano triplicati”.

Fra le somme destinate ai lavori pubblici, spiccano i 15 milioni per la realizzazione della bretella di collegamento fra la Statale 284 e la zona artigianale, i 10 per le opere da realizzare con i fondi del Pnrr, i 5 milioni e 270 mila euro per lo scavo del terzo Pozzo Musa ed i lavori nella rete idrica. “Ma c’è tanto altro. – continua il sindaco – Per esempio i 5 milioni per la riqualificazione di alcuni quartieri o i 2 milioni per viabilità e rete fognaria o i fondi appena arrivati per la realizzazione di un canalone fognario e liberare via Messina dagli allagamenti durante le piogge”. “Non possiamo che essere soddisfatti. – afferma il vice sindaco ed assessore al bilancio Turi Pizzuto – Inizia il periodo della svolta. Adesso potremmo dare attuazione per realizzare le tante idee messe in campo nei vari settori compreso la viabilità che intendiamo rendere più sicura e snella”. “L’approvazione del bilancio, – conclude il consigliere ed assessore Nunzio Saitta – seppur nei termini, arriva solo a luglio”.

“Adesso abbiamo lo strumento – prosegue l’esponente della Giunta Firrarello – che autorizza la spesa programmata per il 2023. Si potrà, finalmente, procedere con i pagamenti alle imprese e dare l’avvio ai tanti interventi previsti compreso le manifestazioni dell’Estate brontese ed i festeggiamenti per la Madonna Annunziata. Grazie agli uffici per il lavoro svolto anche se da adesso bisognerà correre per rispettare gli obiettivi fissati”. A ringraziare gli uffici anche Firrarello e Pizzuto: “Hanno contribuito alla realizzazione del documento tecnico contabile. – concludono – Il lavoro importante è appena iniziato”.