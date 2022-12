Danza catanese in lutto: è morta Silvana Lo Giudice

In carriera ha insegnato nella Scuola d’Arte Drammatica del Teatro Stabile di Catania e lavorato come coreografa in numerosi teatri italiani

Lutto per la danza catanese. E’ morta Silvana Lo Giudice, tra le figuri professionali più importanti della danza siciliana e nazionale. Figlia d’arte (la madre ha diretto una delle scuole più importanti della Sicilia), conseguito il diploma dell’Accademia Nazionale di Danza a Roma entra a far parte del corpo di ballo del Bellini, sia da solista che che da prima ballerina. In carriera ha insegnato a Catania nella Scuola d’Arte Drammatica del Teatro Stabile e di Catania e lavorato come coreografa in numerosi teatri italiani.

Il cordoglio della scuola danza del Bellini

La Tmb Lo Giudice, scuola di danza nata nel 1964 all’interno del Teatro Massimo Bellini ha pubblicato un post: “Maestra del nostro cuore e pregevole Direttrice ci mancherai tanto ma tramite le tue coreografie e i tuoi insegnamenti (di Vita e non solo di danza), sarai sempre con noi, fluttuante su note armoniose. La TMB Lo Giudice e il mondo intero della danza piangono la scomparsa della direttrice e coreografa Silvana Lo Giudice”. I funerali si terranno domani, 27 dicembre, alle ore 11 presso la Chiesa SS Pietro e Paolo a Catania.