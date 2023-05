David di Donatello ad Enrico Vanzina, lo sfogo della vedova di Carlo: “Avete avvilito sua memoria”

La vedova del regista Carlo Vanzina, scomparso nel luglio del 2018, ha attaccato la giuria rea di aver dimenticato il marito

Lisa Melidoni, vedova dell’indimenticato regista Carlo Vanzina, non ha digerito l’assegnazione del “David di Donatello” al fratello Enrico.

La donna, infatti, ha accusato la giuria del David di essersi dimenticata del marito, avvilendone la memoria.

“Con le mie figlie, abbiamo appreso, di come l’Accademia del David di Donatello, si sia già dimenticata di Carlo Vanzina, mio marito, il loro papà – le sue parole – Dare un premio a suo fratello Enrico e non un riconoscimento a Carlo è stato un gesto di ingratitudine verso un regista che ha girato ben oltre 60 film. Un gran signore del cinema italiano a detta di tutti coloro che ci hanno lavorato in più di 40 anni di stimata carriera. Carlo era un maestro, un uomo umile, non per modestia ma per innata signorilità; sempre in punta di piedi, mai prevaricatore né arrogante né con smanie di protagonismo al contrario, di chi, millanta verità inesatte pur di esser sempre al centro di un attenzione non meritata”.

“Giuria, avete avvilito la sua memoria”

“Cara giuria del David, con la stessa superficialità che conferisce questo premio – conclude – avete emarginato un grande protagonista, un autore della commedia all’italiana, avvilendone la memoria non avendogli riconosciuto, neanche post mortem la sua infinita dedizione al nostro cinema. Del resto, si sa: chi è stato tanto amato in vita, con la morte diventa oblio degli indifferenti”, conclude nel suo atto d’accusa la vedova.