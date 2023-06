Dc, Pace: “A fine luglio congresso regionale per eleggere nuovi vertici”

Il capogruppo della Dc all'Ars, Carmelo Pace: "Il nostro sogno prosegue"

“Vedere oltre 600 giovani presenti alla prima assemblea regionale giovanile della Dc, ci riempie dorgoglio, me in particolare che da sempre ho voluto questa riunione del movimento”, lo dichiara il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace, all’indomani dell’incontro avvenuto all’hotel Federico II ad Enna. “Il fermento giovanile ci indica che la strada che stiamo seguendo è quella giusta. E la Dc non si ferma: tra il 29 e il 30 luglio si terrà ad Agrigento il congresso regionale del partito, durante il quale eleggeremo i vertici della DC siciliana”.

Cambiamenti in vista

“Per quanto riguarda il movimento giovanile, invece, attiveremo un procedimento che parta dalla base. Entro il 30 luglio verranno nominati i nuovi coordinatori giovanili provvisori dei vari collegi provinciali A loro volta, entro il 31 ottobre, dovranno nominare il commissario cittadino giovanile e il direttivo giovanile di ogni Comune siciliano. Entro il 31 dicembre, poi, avverrà l’elezione dei segretari provinciali e regionali dei giovani DC. Il nostro sogno prosegue”, conclude.