De Luca (M5S): “Governo Schifani è il peggiore degli ultimi decenni”

“Ormai non ci sono più dubbi, il governo Schifani è il peggiore degli ultimi decenni: ha fatto sfracelli su tutto, incendi, rifiuti e sanità"

“Ormai non ci sono più dubbi, il governo Schifani è il peggiore degli ultimi decenni: ha fatto sfracelli su tutto, incendi, rifiuti e sanità, soprattutto. In quest’ultimo ambito la maggioranza che lo sostiene ha dato il peggio di sé, visto che non ha avuto nemmeno il pudore di risparmiare ai siciliani il vergognoso spettacolo delle indegne e incommentabili liti per accaparrarsi poltrone di Asp e ospedali, mentre tutto attorno crolla. Ora basta, si è superato ogni limite: Schifani vada a casa”. Così il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.

“Chiusura per assenza di sanitari”

“È di queste ore – continua – la notizia di un reparto di Villa Sofia che chiude per mancanza di medici. Fughe di camici bianchi verso il privato, certamente più appetibile, si sono si sono registrate altrove e altre ce ne saranno sicuramente in futuro, lasciando presagire un esodo per fermare il quale non ci pare che il governo regionale stia perdendo il sonno. E la maggioranza di Schifani che fa? Litiga furiosamente per spartirsi le macerie della sanità, mentre i pronto soccorso esplodono e sulle liste di attesa non ci pare che si registrino grandi progressi. Con Musumeci pensavamo di aver toccato il fondo. Ci sbagliavamo: Schifani, col suo non fare o col suo fare malissimo, ci ricorda quotidianamente che si può sempre scavare”.