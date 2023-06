De Luca show sulla raccolta rifiuti: “E’ uno schifo, Taormina non merita questo spettacolo” VIDEO

L'annuncio del sindaco "scatenato": "A breve questo schifo finirà".

“Il 19 giugno questo schifo finirà”. La raccolta dei rifiuti a Taormina fa impazzire il neo sindaco: Cateno De Luca, a meno di due settimane dalla conquista della fascia di primo cittadino, si scaglia sul sistema di raccolta della spazzatura attivo nella cittadina turistica, perla dello Ionio e tra le mete più gettonate dell’intera Sicilia.

Le parole del neo primo cittadino

“Sono le 9,20 del mattino – prosegue De Luca che, come da suo costume, posta il video girato nel centralissimo corso Umberto, sulla propria pagina Facebook. Voi pensate che io possa vedere ancora questo, e che lo possano vedere i turisti? Poi dicono che esagero: non accetto tutto questo. Tra qualche settimana si cambia: alle 8,30 le sbarre si chiudono. Taormina non merita questo spettacolo”.