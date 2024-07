Delia, finanziato il primo asilo nido della città

Dal Pnrr arrivano 480 mila euro per realizzare il servizio. Il primo cittadino Bancheri: “Importante soprattutto per le famiglie che potranno affidare i loro figli senza spostarsi in altri comuni limitrofi”

DELIA – Sarà finalmente realizzato il primo asilo nido in città nell’immobile scolastico di viale Sandro Pertini. A darne notizia il sindaco Gianfilippo Bancheri dopo l’ufficializzazione del finanziamento di 480 mila euro su fondi Pnrr.

“Questo finanziamento – commenta il primo cittadino – permetterà realizzare il primo asilo nido in città e di riqualificare l’immobile ai fini della destinazione d’uso. Un servizio importante per comunità, soprattutto per le famiglie giovani che potranno così affidare i loro figli ad una struttura presente sul territorio senza dover recarsi in altri comuni limitrofi quali Canicattì e Caltanissetta”.

“Un altro risultato eccezionale – aggiunge Gianfilippo Bancheri – che testimonia la continua attenzione dell’amministrazione verso le esigenze della comunità. La nostra a missione è rendere gli edifici scolastici di Delia il top in provincia e non solo: li vogliamo rendere decorosi, sicuri, a norma ed efficienti”.

Gli edifici scolastici in questi anni, infatti, sono stati oggetto di notevoli finanziamenti (circa sei milioni di euro) per renderli più efficienti sotto il profilo energetico e sismico, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata da Bancheri.

Uno dei progetti più rilevanti è stato l’efficientamento energetico della scuola media con l’installazione di pannelli solari, l’adozione di sistemi di illuminazione a basso consumo, l’isolamento termico dell’edificio, l’installazione di infissi a taglio termico, il sistema di riscaldamento e raffreddamento a soffio che si avvia da remoto.

Altri interventi sono stati eseguiti nella scuola elementare e materna di Viale Europa interventi per la messa in sicurezza. Altri lavoro in corso al momento riguardano la scuola media e per l’immobile di viale Sandro Pertini per rischio sismico.

“Guardiamo al futuro – ha concluso il sindaco – con ottimismo e fiducia. Non ci fermiamo, abbiamo altri progetti in cantiere pronti a essere presentati, perché la nostra missione è chiara: rendere gli edifici scolastici del nostro comune un punto di riferimento in provincia e oltre”.