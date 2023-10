Devastante frontale nel Catanese: due feriti

È di due feriti il bilancio del sinistro verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 160, la Ragalna-Nicolosi

Gravissimo incidente in serata nel Catanese.

È di due feriti il bilancio del sinistro verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 160, la Ragalna-Nicolosi, non distante dal Cimitero di Ragalna ma in territorio di Belpasso.

A scontrarsi frontalmente sono state due auto e a rimanere feriti sono stati i rispettivi conducenti.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale

Ad essere coinvolti un uomo di Ragalna e un uomo di San Pietro Clarenza.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 per soccorrere e trasportare i due uomini in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Ad intervenire sul posto per i rilievi e la viabilità, la Polizia Locale di Belpasso. Disagi alla circolazione stradale.