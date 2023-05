Detenuto esce dai domiciliari per comprare le pizze, arrestato

I militari lo hanno visto sopraggiungere per ritirare le pizze ordinate, incurante delle prescrizioni impostegli

I carabinieri della Stazione di Ostellato, nel consueto servizio di perlustrazione del territorio, hanno controllato presso la sua abitazione un 54enne detenuto domiciliare il quale, nella circostanza, ha chiesto ai militari operanti se poteva uscire per andare a prendere una pizza. I militari, rispondendo negativamente alla richiesta, hanno rammentato all’uomo le prescrizioni della misura, specificando che per uscire di casa necessitava di autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

Tuttavia i carabinieri, ben conoscendo il territorio di Ostellato ed intuendo in quale pizzeria l’uomo si sarebbe potuto recare, hanno effettuato attenta vigilanza nell’abitato per escludere che il cinquantaquattrenne, nonostante il divieto, desse comunque corso alle sue intenzioni.

L’intuizione dei militari si è rivelata giusta dato che, poco dopo, lo hanno visto sopraggiungere per ritirare le pizze ordinate, incurante delle prescrizioni impostegli dal Magistrato ed appena rammentate dai Carabinieri. Pertanto i militari lo hanno arrestato in fragranza per il reato di evasione e, su disposizione del dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno tradotto presso la sua abitazione, ripristinando la detenzione domiciliare.