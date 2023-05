Dichiarazione precompilata 2023, da quando è disponibile e come inviarla: la guida completa

Tutte le informazioni e le date da ricordare per la presentazione della dichiarazione precompilata nel 2023.

Dal 2 maggio la dichiarazione precompilata 2023 è disponibile online, mentre dall’11 maggio si potrà accettare o modificare: sono queste le prime informazioni emerse dalla “guida” messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione del modello 730 e della dichiarazione dei redditi.

Ecco le informazioni utili e il calendario con le date da ricordare. Si ricorda che tutti gli aggiornamenti e la guida completa in Pdf sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione precompilata 2023, da quando è disponibile e le scadenze

A partire dal 2 maggio, la dichiarazione è disponibile online; dall’11 maggio si potrà “accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata (o il modello Redditi precompilato) all’Agenzia delle Entrate”. Sempre dall’11 maggio, si potrà utilizzare la compilazione assistita per “oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E del modello 730”.

Dal 17 maggio, invece, i cittadini interessato potranno inviare i modelli “Reddito aggiuntivo del 730” e “Correttivo”, ma anche annullare il 730 e i modelli redditi presentati per presentare una nuova dichiarazione tramite app web (l’annullamento si può fare una sola volta). L’ultimo giorno per annullare tramite web i modelli inviati è il 20 giugno.

La scadenza per presentare il 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate tramite applicazione web è il 2 ottobre. Il 730 integrativo, nei casi previsti, potrà essere presentato al Caf o a un professionista abilitato entro il 25 ottobre.

Il 30 novembre scade invece il termine per presentare il modello Redditi aggiuntivo e correttivo del 730. Per il modello Redditi precompilato “tardivo”, l’ultimo giorno utile sarà il 28 febbraio 2024.

Le novità del 2023

Ci sono alcune novità per quanto riguarda la dichiarazione precompilata del 2023, tutte illustrate nella nuova guida dell’Agenzia delle Entrate.

Possibilità di annullare anche tramite web il modello Redditi Persone fisiche;

Alla dichiarazione precompilata potrà accedere anche una persona di fiducia del richiedente. Una semplificazione particolarmente importante della procedura: per usufruirne basterà compilare il nuovo modulo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;

Nuovi dati aggiunti alla dichiarazione precompilata del 2023: spese sostenuti per corsi post diploma di “Alta formazione e specializzazione artistica e musicale”; canoni di locazione per gli alloggi adibiti ad abitazione principale e le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede; spese per intermediazione immobiliare sostenute per l’acquisto dell’abitazione principale; il credito d’imposta a favore delle persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per lo svolgimento di Attività fisica adattata (Afa); il credito d’imposta per i depuratori d’acqua e la riduzione del consumo di plastica (si tratta del il cosiddetto “Bonus acqua potabile”).

Come si accede alla dichiarazione precompilata e come inviare

Per accedere alla dichiarazione precompilata 2023 bisogna autenticarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate con:

credenziali SPID ;

; Carta d’identità elettronica ( CIE );

); Carta Nazionale dei Servizi ( CNS );

); Credenziali Fisconline o Entratel ;

; Credenziali Inps.

Dopo l’accesso sarà possibile scegliere se agire come “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, “erede” o “persona di fiducia” del soggetto che deve presentare la dichiarazione. In caso si agisca per qualcun altro, bisognerà prima autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, poi selezionare il tasto “Cambia utenza” e inserire il codice fiscale dell’interessato. Infine, basterà selezionare il servizio “dichiarazione precompilata” per accedere ai dati. Per gli eredi di una persona deceduta, basterà selezionare “Accedi alla dichiarazione in qualità di erede”.

Dall’11 maggio sarà possibile modificare o integrare la dichiarazione precompilata, autonomamente da parte dell’interessato o tramite un soggetto delegato (Caf, professionista o sostituto). Si potrà presentare la dichiarazione 730 precompilata dall’11 maggio al 2 ottobre, mentre per il modello Redditi precompilato ci sarà tempo dall’11 maggio al 30 novembre 2023. Si potrà inviare:

In via telematica tramite l’Agenzia delle Entrate;

(Per modello 730) tramite sostituto d’imposta (solo se presta assistenza fiscale);

Tramite un Caf o un professionista abilitato.

