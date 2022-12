Difesa. Accordo tra Italia, Giappone e Regno Unito: caccia di nuova generazione entro 2035

E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta, diffusa da Palazzo Chigi, per annunciare "il Global Combat Air Programme (Gcap)

“Come Capi di Governo di Italia, Giappone e Regno Unito, siamo impegnati a sostenere l’ordine internazionale libero e aperto basato sulle regole, più importante che mai in un momento in cui questi principi vengono contestati e in cui crescono minacce ed aggressioni. Poiché la difesa della nostra democrazia, della nostra economia, della nostra sicurezza e della stabilità regionale riveste una sempre maggiore importanza, abbiamo bisogno di forti partenariati di difesa e di sicurezza, sostenuti e rafforzati da una capacità di deterrenza credibile. Le nostre tre nazioni hanno relazioni strette e di lunga data, basate sui valori di libertà, democrazia, diritti umani e Stato di diritto. Stiamo oggi compiendo il passo successivo nel rafforzamento del nostro partenariato trilaterale”. E’ quanto si legge in una dichiarazione congiunta, diffusa da Palazzo Chigi, per annunciare “il Global Combat Air Programme (Gcap), un ambizioso progetto volto allo sviluppo di un aereo da caccia di nuova generazione entro il 2035″.

“Attraverso il Gcap, svilupperemo ulteriormente i nostri rapporti di lunga data in materia di difesa. Il Gcap accelererà le nostre capacità militari avanzate e il nostro vantaggio tecnologico – continua – Approfondirà la nostra cooperazione nel campo della difesa, la collaborazione scientifica e tecnologica, le catene di fornitura integrate e rafforzerà ulteriormente la nostra base industriale della difesa”.