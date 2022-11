Diffamò Eleonora Lo Curto ex deputato all’Ars, sindaco di Trapani a giudizio

Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, a giudizio dalla procura di Trapani con l’accusa di avere diffamato l’ex deputato regionale marsalese Eleonora Lo Curto. La prima udienza del processo, davanti al giudice monocratico, è stata fissata per il 2 febbraio 2023.

Tutto ruota attorno alla polemica per il contributo regionale all’Ente Luglio Musicale trapanese. Tranchida è accusato di diffamazione “perché – si legge nel capo d’imputazione – nella sua qualità di sindaco del comune di Trapani, in relazione ad una breve intervista rilasciata da Lo Curto Eleonora all’emittente Telesud nella quale aveva dichiarato che un contributo stanziato dalla Regione Siciliana in favore dell’Ente Luglio Musicale trapanese era stato probabilmente cancellato, offendeva la reputazione” della Lo Curto diffondendo un comunicato stampa nel quale faceva affermazioni che l’ex deputato regionale ha ritenuto offensive.