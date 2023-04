Diga Trinità, Catania: “Garantita la produzione di tanti vigneti siciliani”

Con l'ok per il raggiungimento della quota di 63,70 metri si ottiene un importante, ma per il deputato di FdI ora è fondamentale trovare una soluzione definitiva per la sistemazione della diga.

“Per il periodo aprile-agosto nella diga Trinità di Castelvetrano, in via eccezionale, è stato autorizzato il raggiungimento della quota di invaso a 63,70 metri e così la campagna irrigua per gli agricoltori della Val di Mazara e della Valle del Belìce verrà garantita”.

Così il deputato FdI all’Ars Nicolò Catania dopo la decisione del Ministero delle Infrastrutture.

Diga Trinità, le ultime novità

L’ok per il raggiungimento della quota di 63,70 metri sarà valido per un periodo di cinque mesi. “Sono quelli determinanti per garantire la produzione dei tanti vigneti di qualità della Val di Mazara – spiega Catania – A smentire qualche affermazione fatta da colleghi deputati sul ‘silenzio imbarazzante della Regione‘ su questa vicenda, l’autorizzazione ottenuta ieri è la dimostrazione che l’impegno della politica sa produrre risultati in tempi brevissimi, mettendosi al servizio del territorio e dei comparti produttivi che generano economia”.

“Il mio grazie va all’assessore Luca Sammartino e agli uffici. Adesso serve lavorare celermente per la sistemazione definitiva della diga ed evitare di arrivare alla solita emergenza, già a partire dal prossimo anno”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia.