Giornalismo siciliano in lutto, morto Dino Barraco: “Esempio di correttezza e professionalità”

"Con lui scompare un pezzo di storia della nostra città": c'è grande tristezza nelle parole del sindaco Grillo dopo la scomparsa del giornalista.

Mondo del giornalismo siciliano in lutto per la morte di Dino Barraco, il decano dei giornalisti di Marsala (TP). L’annuncio del decesso, avvenuto nelle scorse ore, ha sconvolto l’intera comunità marsalese.

I funerali del giornalista si svolgeranno venerdì 2 giugno nella Chiesa Madre di Marsala, alle ore 11.30.

Morto Dino Barraco, decano dei giornalisti di Marsala

Del grande lavoro offerto per decenni da Barraco ha parlato, in una nota divulgata anche sui social, l’Amministrazione marsalese guidata da Massimo Grillo. Ecco il messaggio di cordoglio.

“La notizia della scomparsa di Dino Barraco, il decano dei giornalisti marsalesi, stamattina è stata accolta con grande tristezza negli ambienti comunali. Sono tanti i dipendenti, principalmente quelli del palazzo Municipale di via Garibaldi, che lo ricordano nella sua quotidiana visita al Comune. Per oltre 50 anni ha contribuito, specialmente nel periodo in cui non vi erano né i social né i quotidiani locali, a diffondere le notizie sull’attività amministrativa”.

“Con lui scompare un pezzo di storia della nostra Città – sottolineano il sindaco Massimo Grillo e il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano. Sempre attento, non usciva mai fuori dalle righe. Con Barraco abbiamo sempre avuto un confronto e un dialogo finalizzato al bene della Città. È stato nel suo campo un grande esempio di correttezza e professionalità. Ci mancherà. In questo momento di grande dolore siamo vicini alla moglie Maria Pia e ai figli Anna ed Enzo, nonché a tutti i suoi familiari”.

E la tristezza è grande oggi anche all’Ufficio Stampa con cui Dino Barraco si relazionava quotidianamente. “È andato via un fratello maggiore – affermano Nino, Alessandro e Giancarlo. Un uomo da cui abbiamo appreso tanto. È stato una pietra miliare del giornalismo locale. Adesso siamo certi continuerà la sua incessante attività di cronista in cielo, assieme a Nino Culicchia e a tanti colleghi che ci hanno lasciato. Ciao Dino”.

