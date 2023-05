Direttiva Ue su case green, all’Unict conferenza sull’efficientamento energetico

L’appuntamento è venerdì 26 maggio ore 15.15 presso l’Aula Magna Oliveri

CATANIA – La conferenza dal titolo “La nuova Direttiva UE sulle case green: prospettive e opportunità per un efficientamento energetico sostenibile del patrimonio edilizio” avrà luogo venerdì 26 Maggio alle ore 15:15 presso l’aula magna Oliveri dell’Università di Catania e vedrà docenti, stakeholder e Ordini Professionali impegnati a discutere la revisione della “Direttiva Europea sulla Prestazione Energetica degli Edifici” (Epbd), la cui bozza è ? stata già approvata il 14 marzo 2023, a seguito di negoziati tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione Europea.

La conferenza promossa dai Docenti del Dicar (Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura), Francesco Nocera, Maria Rosa Trovato e del Dieei (Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica), Gianpiero Evola, con la partecipazione di Legambiente, nella persona di Anita Astuto, vuole essere un’occasione di confronto su come affrontare la sfida della decarbonizzazione e la riqualificazione energetica del parco edilizio italiano.

La Epbd introduce nuovi limiti ed indicatori relativamente alla definizione dell’efficienza energetica, alla riqualificazione energetica degli edifici, all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili oltre che all’obbligo di monitoraggio delle prestazioni energetiche degli edifici e della qualità del comfort dell’ambiente indoor. L’obiettivo della Direttiva è quello di stimolare le ristrutturazioni di edifici privati e pubblici in tutta Europa, al fine di raggiungere le zero emissioni CO2 nette entro il 2050 così come previsto dal pacchetto di riforme “Fit for 55”. In particolare, la Direttiva prevederebbe che tutti i nuovi edifici debbano essere a zero emissioni a partire dal 2028, mentre quelli esistenti dovranno raggiungere la classe energetica E entro il 1° gennaio 2030 e D entro il 2033. Pertanto, è necessario riflettere su quali possano essere i finanziamenti più idonei e/o essenziali atti ad incentivare i proprietari degli immobili ad investire nella riqualificazione energetica e rendere la transizione verso l’efficienza energetica accessibile a tutti.

La conferenza, sarà l’occasione per ribadire il ruolo centrale e imprescindibile che l’Accademia ha nella formazione delle future generazioni di Ingegneri ed Architetti che rappresentano le figure professionali essenziali nell’attuazione delle politiche europee di Decarbonizzazione per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica ed ambientale necessari alla crescita economica, la stabilità e il benessere sociale delle città.