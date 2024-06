Disavventura sul bus: portellone si chiude, passeggero resta bloccato nel portabagagli

Il portellone del bagagliaio di un pullman si è chiuso e il passeggero è rimasto incastrato, viaggiando rinchiuso all’interno per mezz’ora

Il portellone del bagagliaio di un pullman si è chiuso all’improvviso e il passeggero è rimasto incastrato, viaggiando rinchiuso all’interno per mezz’ora. Un viaggio davvero da dimenticare in fretta per un ventenne che era salito a bordo del bus sostitutivo del servizio ferroviario da Bergamo a Ponte San Pietro.

Il giovane stava caricando il suo monopattino

Il ragazzo, riporta L’Eco di Bergamo, stava cercando di caricare a bordo del portabagagli del bus il monopattino, l’autista non vedendolo dallo specchietto credeva che il ragazzo fosse salito a bordo, ha chiuso il portellone ed è ripartito Alla fermata successiva, il malcapitato è riuscito a scendere, fortunatamente senza aver riportato traumi.

Autista del bus richiamato dall’azienda di trasporti

L’azienda di trasporti ha fatto inoltre sapere di aver richiamato l’autista a una maggiore attenzione e ha rinnovato l’invito ai passeggeri a non entrare mai nel vano valigie, chiedendo aiuto all’autista in caso di necessità.

