Disordini durante partita Palermo-Sudtirol, daspo per 12 tifosi

Acattato anche il divieto di accedere ai luoghi interessati dalle manifestazioni sportive per una durata da uno a due anni

Il questore di Palermo ha emesso 12 daspo a carico di altrettanti tifosi palermitani, protagonisti di una rissa scoppiata tra due fazioni interne alla tifoseria rosanero in occasione della partita Palermo-Sudtirol, valevole per il campionato di serie B e disputata lo scorso primo ottobre.

Ultras si sono colpiti a vicenda

Durante il primo tempo, nell’anello superiore del settore curva nord dello stadio gli ultras si sono colpiti a vicenda con calci e pugni, facendo anche uso di cinture e delle aste di alcune bandiere. Gli agenti della Digos hanno denunciato 12 persone, tra cui minorenni, per rissa aggravata. Adesso per 11 tifosi violenti è scattato anche il divieto di accedere ai luoghi interessati dalle manifestazioni sportive per una durata da uno a due anni. Più dura la diffida del questore nei confronti del leader di una delle due frange della tifoseria organizzata, allontanato dagli impianti sportivi per tre anni.