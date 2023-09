AVVISO | Il 3 ottobre mancherà l’acqua in alcune aree di Catania, ecco dove e perché

La nota Sidra che specifica la mappa interessata dal disservizio.

Sidra S.p.A. comunica possibili disservizi nell’erogazione dell’acqua nel territorio di Catania per la giornata del 3 ottobre.

Ecco la nota e la mappa con tutte le aree interessate dal problema, dovuto a interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell’antico canale potabile che approvvigiona alcuni territori etnei.

Disservizi acqua a Catania il 3 ottobre, l’avviso

In una nota, Sidra ha comunicato che giorno 3 ottobre 2023 sarà sospesa l’erogazione idrica per l’intera giornata, per “interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell’antico canale potabile che approvvigiona parte della città di Catania e alcune zone dei limitrofi Comuni di Tremestieri Etneo e Gravina di Catania”.

Comune di Catania

L’area interessata dai disservizi, in cui ricadono i quartieri Cibali, Fortino, S. Cristoforo, Angeli Custodi, S. G. Galermo, San Nullo, Civita, Consolazione, Cappuccini, Rapisardi, è individuata dai confini di seguito indicati nella mappa consultabile qui. Potrebbero comunque verificarsi disagi con l’erogazione dell’acqua anche nelle zone circostanti.

NORD: Circonvallazione di Catania e precisamente viale O. da Pordenone, viale A. Doria, viale F. Vivaldi, viale A. Usodimare;

EST: Vie Vincenzo Giuffrida, Ventimiglia, Calì;

OVEST: Vie Sebastiano Catania, Merlino, Torresino, Cosentino Sava, Nuova, S.M. Castaldi, Dell’Oro, Curia, Giuseppe Missori, Besana, della Regione;

SUD: Via Della Concordia, via SS.M. Assunta.

Potrebbero registrare altri disservizi nell’erogazione dell’acqua a Catania anche le aree a monte della circonvallazione, in particolare le vie:

Pietra dell’Ova, Canalicchio, Ferro Fabiani, Emanuele da Bormida e traverse limitrofe;

Galermo, Santa Rosa da Lima e traverse limitrofe

Comune di Tremestieri Etneo

L’area interessata dal disservizio è il quartiere Canalicchio.

Comune di Gravina di Catania

L’area interessata dal disservizio coincide con i quartieri Fasano e Carrubella.

Il servizio idrico verrà riattivato nella tarda serata del 03/10/2023; i parametri di esercizio torneranno alla

normalità tra la sera del 04/10/2023 e la mattina del 05/10/2023.

Immagine di repertorio