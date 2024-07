Supplenze GaE e GPS, apre la piattaforma: come inviare le domande entro il 7 agosto

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica nel periodo compreso tra il 26 luglio ore 9:00 e il 7 agosto ore 14:00.

Con l’avviso n.115399 del 25 luglio 2004 il Ministero ha comunicato l’apertura della domanda relativa sia alle supplenze GaE, come da OM n. 88/2024, sia per le supplenze finalizzate al ruolo da GPS sostegno prima fascia, come da DM n. 111 del 6 giugno 2024.

Domanda supplenze GaE e GPS: come e quando presentarla

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica nel periodo compreso tra il 26 luglio ore 9:00 e il 7 agosto ore 14:00. Per accedere bisognerà possedere uno di questi strumenti:

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta di Identità Elettronica);

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità;

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Chi ne ha titolo potrà compilare sia la parte relativa alle massimo 150 preferenze per il ruolo da GPS sostegno prima fascia, sia la parte relativa alle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2025. L’aspirante inserito con riserva in prima fascia GPS sostegno prima fascia non può partecipare all’istanza per il ruolo.

La provincia in cui scegliere le 150 preferenze è quella delle GPS per il biennio 2024/26 (non si può cambiare provincia). La domanda per le supplenze va presentata da tutti gli aspiranti inseriti nelle GaE e/o nelle GPS prima e seconda fascia.

Chi non indica alcune sedi sarà considerato rinunciatario per le sedi non espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’assegnazione delle sedi all’interno del comune o del distretto è

effettuata sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche.

Le novità della piattaforma

Per quanto riguarda la domanda di sostegno, l’ordine delle tipologie di posto non è più in ordine alfabetico: sostegno psicofisico sarà la prima opzione, seguito da udito e vista.

A domanda inoltrata, nel PDF sarà possibile verificare il codice meccanografico della scuola inserita, riportato in chiaro insieme al nome della scuola. Questa è una novità rispetto all’anno scorso: prima non c’era e dava problemi nel controllo dell’ordine delle scuole inserite.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di ordinare le scuole desiderate anche all’interno di una preferenza sintetica. Ad esempio, si seleziona “DISTRETTO” e si può selezionare tutte le scuole o decidere di escluderne alcune. In questo modo la preferenza rimane sempre una, ma all’interno sarà “personalizzata”.

Nella domanda possibile inserire anche il codice provincia. Questa opzione va utilizzata con “cognizione di causa” perché l’aspirante si dichiara disponibile ad accettare un qualunque posto in base al tipo di posto selezionato nell’intera disponibilità provinciale.

Come ritirare la domanda

Dopo la scadenza, il 7 agosto ore 14, sarà possibile ritirare la domanda per le supplenze GaE e GPS o integralmente o anche solo parzialmente.

Questo è utile per chi partecipa sia ai ruoli sia alle supplenze finalizzate a ruolo da GPS. Se, infatti, si è preso il ruolo da concorso e non si vuole più prendere il ruolo da GPS sostegno, si può ritirare la domanda solo per i ruoli o solo per le supplenze. Il sistema mostrerà se è possibile o meno ritirare la domanda.

La data ultima entro la quale ritirare la domanda sarà gestita a livello provinciale. Ovviamente, non sarà possibile ritirare la domanda a sistema avviato, se interessati bisognerà farlo prima.