Gps 2024/2026, scioglimento della riserva per la prima fascia ai nastri di partenza: tutte le info

I giorni per procedere all'invio della domanda sono veramente pochi: ecco tutti i dettagli.

Lo scioglimento della riserva per la prima fascia delle Gps 2024/2026 è ai nastri di partenza. Da oggi infatti, lunedì 8 luglio, si può inoltrare la domanda per sciogliere la riserva per le Graduatorie provinciali delle supplenze del prossimo biennio.

I giorni per procedere, come da avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicato sulla piattaforma InPa, sono veramente pochi. Vediamo come fare per sciogliere la riserva per le Gps 2024/2026.

Gps 2024/2026: le domande per lo scioglimento della riserva prima fascia

Lo scioglimento della riserva consente di inserirsi nella prima fascia delle Gps 2024/2026 per il sostegno o per il singolo insegnamento, confermando l’acquisizione effettiva del titolo di specializzazione o dell’abilitazione. Ad inserirsi con riserva sono stati i docenti che hanno conseguito il titolo che dà diritto alla prima fascia delle graduatorie entro il 24 giugno.

La domanda per lo scioglimento della riserva per la prima fascia delle Gps 2024/2026 dalle ore 9.00 di lunedì 8 luglio e fino alle 23.59 di mercoledì 10 luglio 2024.

L’avviso di apertura alle istanze di scioglimento della riserva è stato pubblicato dal Mim sulla piattaforma InPa come aggiornamento all’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 per le Gps del prossimo biennio.

Chi può fare domanda?

Come abbiamo precedentemente detto, a poter fare domanda sono i docenti che hanno ottenuto il titolo di specializzazione per il sostegno dell’VIII ciclo del Tfa e coloro che hanno seguito i corsi di abilitazione sulla materia da 30 CFU attivati dalle università in primavera. Ovviamente, solo se tutto ciò non è avvenuto entro il 24 giugno. Sciogliere la riserva per le Gps 2024/2026 entro i termini stabiliti è fondamentale per non perdere l’opportunità di ottenere supplenze annuali nel prossimo anno scolastico e , per chi ha la specializzazione sul sostegno, il ruolo.

Come presentare l’istanza?

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, collegandosi al servizio “Polis- Istanze on line”. Gli utenti possono collegarsi direttamente alla piattaforma di Istanze Online o a partire dal sito del Mim attraverso il percorso:

Argomenti e Servizi;

Reclutamento e servizio del personale scolastico;

Graduatorie provinciali di supplenza;

GPS 2024/26;

Il percorso.

Per accedere al percorso occorre essere in possesso delle credenziali SPID o CIE.