Quanti punti da il TFA Sostegno nelle GPS

Un tema molto discusso è quello relativo al punteggio TFA Sostegno in Graduatoria GPS. Il relativo bando pubblicato esserci a breve.

Si parla tantissimo dell’importanza del punteggio TFA Sostegno in Graduatoria GPS. Un tema importantissimo, molto delicato, quando si parla di istruzione e del percorso lavorativo degli insegnanti. La pubblicazione del bando relativo dovrebbe arrivare entro la prossima primavera. Gli aspiranti docenti che supereranno l’esame finale potranno inserirsi all’interno delle GPS. La figura dell’insegnante di Sostegno è sempre in via di sviluppo: il docente risulta essere specializzato nella guida di alunni con handicap o con problemi familiari, sociali, economici oppure con un background culturale diverso. L’obiettivo è sviluppare la didattica inclusiva costituzionalmente garantita.

Si devono superare delle prove preselettive: non contano solo titoli di accesso bensì pure la preparazione dei singoli candidati.

Ci sono diversi punteggi attributi. In una tabella di una ordinanza ministeriale n. 112 del 6 luglio 2022 sono presenti i dettagli sul punteggio TFA Sostegno GPS.

Fasce di voto

Il punteggio da 60 a 65 – 8

Il punteggio da 66 a 70 – 10

Il punteggio da 71 a 75 – 12

Il punteggio da 76 a 80 – 14

Il punteggio da 81 a 85 – 16

Il punteggio da 86 a 90 – 18

Il punteggio da 91 a 95 – 22

Il punteggio da 96 a 100 – 24.

Inoltre se il TFA Sostegno è usato per una classe di concorso differente o in un altro grado il suo valore sarà di 9 punti.