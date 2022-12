Domenica 11 dicembre: l’almanacco del giorno

L'11 dicembre è il 345º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

L’11 dicembre è il 345º giorno del calendario gregoriano (il 346º negli anni bisestili). Mancano 20 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra l’11 dicembre: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa celebra San Damaso, il primo Papa mecenate che protegge gli archeologi.

L’11 dicembre di ogni anno, dal 2003 così come stabilito dall’Assemblea generale dell’Onu, ricorre la Giornata internazionale della montagna. L’obiettivo è quello di riflettere sull’importanza delle montagne e di sensibilizzare la popolazione allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Fondazione dell’UNICEF, nasce Nino Frassica

Nati

Papa Leone X (nato Giovanni di Lorenzo de’ Medici) è stato il 217º papa della Chiesa cattolica dal 1513 alla sua morte (11 dicembre 1475);

Francesco Algarotti è stato uno scrittore, saggista e collezionista d’arte italiano, polimata, filosofo, poeta (11 dicembre 1712);

Osho Rajneesh è stato un mistico e maestro spirituale indiano con un seguito internazionale (11 dicembre 1931);

John Forbes Kerry è un politico ed ex militare statunitense, ora inviato speciale del presidente per il clima (11 dicembre 1943);

Gianni Morandi (Gian Luigi Morandi) è un cantante, musicista, attore e conduttore televisivo italiano. Ma pure cantautore e compositore per altri artisti (11 dicembre 1944);

Antonino Frassica (Nino) è un comico, cabarettista, attore, conduttore radiofonico e televisivo italiano (11 dicembre 1950);

Andrea De Carlo è uno scrittore italiano (11 dicembre 1952);

Scomparsi oggi

1513 – Bernardino di Betto Betti (noto come Pinturicchio o Pintoricchio) è stato un pittore italiano. Il soprannome deriva dalla sua corporatura minuta e lo usò pure per firmare alcune opere.

1991 – Mario Tobino è stato un medico, scrittore e poeta italiano.

Accade oggi, 11 dicembre

1295 – Federico III venne proclamato Signore di Sicilia a Palermo.

1816 – L’Indiana diventa il 19º Stato degli USA.

1931 – Lo Statuto di Westminster concede totale indipendenza legislativa a Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Irlanda e Terranova.

1937 – L’Italia esce dalla Società delle Nazioni.

1941 – Germania e Italia dichiarano guerra agli Stati Uniti.

1946 – Viene fondato l’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia).

1955 – Dopo una scissione della sinistra del Partito Liberale Italiano, nasce il Partito Radicale.

1961 – Gli USA intervengono nella guerra del Vietnam.

1964 – Che Guevara intervien all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

1970 – John Lennon pubblica l’album John Lennon/Plastic Ono Band.

1971 – Negli USA viene fondato il Partito Libertario.

1972 – Apollo 17 diventa la sesta e ultima Missione Apollo ad atterrare sulla Luna.

1979 – Madre Teresa di Calcutta riceve il Premio Nobel per la pace.

1982 – Gli ABBA, dopo 10 anni di carriera, si sciolgono.

1987 – Un’autobomba dell’ETA a Saragozza determina 11 decessi e 40 feriti.

1991 – A Maastricht nasce l’Unione europea.

1994 – Una piccola bomba esplode sul volo 434 delle Philippine Airlines uccidendo un uomo d’affari giapponese. L’attentato era una prova sul campo fatta da Ramzi Yusuf per testare gli esplosivi che sarebbero stati usati nel Progetto Bojinka, attacco terroristico scoperto per un incendio in una casa.

1997 – Kyoto. Alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici fu redatto un Protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra del 5,2% rispetto al 1990. Il Protocollo entrerà in vigore se sarà ratificato da almeno 55 Stati che rappresentino almeno il 55% delle emissioni dei paesi sviluppati.

2001 – La Repubblica Popolare Cinese entra nell’Organizzazione mondiale del commercio.

2001 – La polizia fa cessare le attività degli hacker dell’organizzazione DrinkOrDie.

2006 – A Erba viene compiuta una strage. Perdono la vita tre donne e un bambino di due anni. Un mese dopo vengono arrestati i vicini di casa con l’accusa della colpevolezza della strage.

2008 – Bernard Madoff fu arrestato ed accusato di frode sui titoli in uno Schema Ponzi da 50 miliardi di dollari.