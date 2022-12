Domenica 4 dicembre: l’almanacco del giorno

Il 4 dicembre è il 338º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 4 dicembre è il 338º giorno del calendario gregoriano (il 339º negli anni bisestili). Mancano 27 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 4 dicembre: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa celebra Santa Barbara, martire.

Il 4 dicembre è anche la Giornata Internazionale delle Banche.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Jin, cantante sudcoreano che dal 2013 fa parte del gruppo musicale BTS, e la Sacra Sindone viene danneggiata da un rogo

Nati

Edith Louisa Cavell è stata un’infermiera britannica, ricordata per aver aiutato, nel corso della prima guerra mondiale, soldati di ambo le fazioni in Belgio nonché per aver favorito la fuga di circa 200 soldati alleati dal Paese. Fu giustiziata dai tedeschi proprio per le sue azioni. Notevoli le reazioni di protesta a livello internazionale. Diviene un elemento chiave della propaganda di guerra britannica (4 dicembre 1865);

Gae Aulenti, pseudonimo di Gaetana Emilia Aulenti, è stata una designer e architetto italiana, particolarmente dedita all’allestimento e al restauro architettonico ma ha anche operato su numerose piazze (4 dicembre 1927);

Jeffrey Leon Bridges è un attore, produttore cinematografico e musicista statunitense (4 dicembre 1949);

Marisa Tomei è un’attrice statunitense di origini italiane (4 dicembre 1964);

Jin (pseudonimo di Kim Seok-jin) è un cantante e compositore sudcoreano (4 dicembre 1992).

Scomparsi oggi

1798 – Luigi Galvani è stato un fisiologo, fisico e anatomista italiano. Viene ricordato per la scoperta dell’elettricità biologica e di alcune sue applicazioni come la cella elettrochimica, il galvanometro e la galvanizzazione;

1975 – Hannah Arendt è stata una politologa, filosofa e storica tedesca naturalizzata statunitense in seguito al ritiro della cittadinanza tedesca nel 1937;

1976 – Edward Benjamin Britten, barone Britten, è stato un compositore, direttore d’orchestra e pianista britannico;

1993 – Frank Vincent Zappa è stato un compositore, chitarrista, cantante e polistrumentista statunitense;

1997 – Alberto Manzi è stato un docente, pedagogista e scrittore italiano, noto soprattutto per aver condotto la fortunata trasmissione televisiva “Non è mai troppo tardi” in onda fra il 1960 e il 1968. Venne riprodotta all’estero in ben 72 Paesi e riuscì a far prendere a quasi un milione e mezzo di italiani la licenza elementare.

Accade oggi, 4 dicembre

771 – Muore re Carlomanno I, fratello del futuro imperatore Carlo Magno, dopo soli due anni di regno;

1532 – La Sacra Sindone viene gravemente danneggiata a causa di un incendio;

1563 – A Carini viene uccisa la baronessa Laura Lanza;

1563 – Chiusura ufficiale del Concilio di Trento, aperto il 13 dicembre 1545, dopo 25 sessioni;

1619 – Sono 38 i coloni della parrocchia di Berkeley, in Inghilterra, che sbarcano in Virginia e rendono grazie a Dio. A tal proposito proprio questa data è considerata il primo Giorno del ringraziamento;

1791 – Pubblicazione del primo numero del The Observer, un periodico britannico della domenica che è edito dallo stesso gruppo del Guardian e dell’internazionale Guardian Weekly. Si tratta del più antico giornale domenicale del mondo avendo visto il suo primo numero il 4 dicembre 1791 a opera di W.S. Bourne;

1945 – Con un voto di 65 a 7, il Senato degli Stati Uniti approva la partecipazione degli USA alle Nazioni Unite;

1965 – Viene lanciata la sonda Gemini 7, con a bordo Frank Borman e James A. Lovell;

1968 – Fondazione del quotidiano Avvenire dalla fusione di due giornali cattolici italiani;

1978 – La sonda Pioneer Venus entra in orbita attorno a Venere;

1980 – In seguito alla morte del batterista John Bonham, verificatasi il 25 settembre, i Led Zeppelin annunciano lo scioglimento del gruppo;

1996 – Fu lanciata la sonda Mars Pathfinder;

2008 – Per la prima volta nella sua storia, la Banca centrale europea taglia il tasso di sconto dello 0,75%. Il presidente Jean-Claude Trichet commentò dicendo che “È una situazione eccezionale”;

2016 – In Italia si tiene il terzo referendum costituzionale della storia repubblicana.