“Domenica In”, la puntata di capodanno 2023: le anticipazioni

La "zia Mara" torna il primo di gennaio con tanti ospiti, interviste, musica e l'oroscopo 2023 di Paolo Fox. Ecco quando andrà in onda e dove vedere il programma

Il primo giorno dell’anno i telespettatori di Rai Uno potranno festeggiarlo insieme a Mara Venier, con la trasmissione “Domenica In“.

La “zia” più amata della televisione italiana sarà in diretta domenica 1° gennaio 2023 con il consueto programma “Domenica In” per augurare un buon inizio d’anno e per tenere compagnia ai suoi telespettatori.

I problemi di salute e il Covid sono oramai un ricordo archiviato per la conduttrice che inizia il 2023 con una nuova puntata piena di divertimento, allegria, solarità e buoni auspici per il nuovo anno.

L’oroscopo 2023 di Paolo Fox

A seguire ampio spazio alle stelle con Paolo Fox. Ogni nuovo anno porta con sé tante aspettative e desideri da realizzare. Nessuno come l’astrologo sa indicare quale direzione percorrere e sa abbozzare cosa accadrà e il relativo da farsi. Un momento in cui Fox parlerà del 2023 segno per segno dando anche delle dritte che fanno sempre comodo.

In studio Mara Venier ospiterà Silvan. Il mago ritorna in televisione con i suoi giochi e illusionismi per intrattenere grandi e piccini senza mai rivelare quali sono i suoi trucchi.

Restando in tema di buon umore, Mara Venier ospiterà Stefano Orfei erede di una lunga tradizione circense nonché figlio della scomparsa Moira. Sarà un modo per ricordare la madre, ma anche per ripercorrere una carriera nel circo con uno sguardo al presente.

Donatella Rettore e Bobby Solo

Per quanto riguarda la musica, il parterre di ospiti è davvero ricco. Sul palco si esibiranno Donatella Rettore e Bobby Solo. Torneranno anche Andrea Sannino e Franco Ricciardi che hanno firmato e cantato la sigla dell’attuale edizione di Domenica In. Presente anche Alessandro Ristori che è molto chiacchierato per essere stato indicato come il preferito dal principe William d’Inghilterra.

Roberto Bolle

In collegamento ci sarà Roberto Bolle. Il ballerino tornerà nuovamente su Rai Uno con una nuova edizione di “Danza con me” nella serata di Capodanno. Un’occasione per presentare lo spettacolo e raccontarsi a zia Mara.

Gli altri ospiti della puntata del 1 gennaio su Rai 1

In studio due grandi attrici italiane. Mara Venier intervisterà Dalila Di Lazzaro e Monica Guerritore. Quest’ultima è regista di “Anna”, film dedicato ad Anna Magnani di cui ricorrono i 50 anni dalla morte il 26 settembre del prossimo anno.

Gli ingredienti per trascorrere la prima domenica pomeriggio del nuovo anno in allegria con Mara Venier ci sono tutti. L’appuntamento con Domenica In è sempre il 1° gennaio 2023 su Rai Uno a partire dalle ore 14:00.

Il programma va in onda su Rai Uno ma è anche disponibile in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play.

Sandy Sciuto