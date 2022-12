Oroscopo 2023 di Paolo Fox: quando va in onda, le anticipazioni

Come da tradizione, l'astrologo più seguito d'Italia racconterà agli appassionati come le stelle influiranno sull'andamento dei prossimi mesi

Oroscopo Paolo Fox 2023: il conto alla rovescia per le previsioni astrali del nuovo anno è partito. Come da tradizione, l’astrologo più seguito d’Italia racconterà agli appassionati come le stelle influiranno sull’andamento dei prossimi mesi in diretta televsisiva, nella consueta rubrica all’interno de I Fatti Vostri seguita da milioni di telespettatori su Rai 2. Ecco quando sarà possibile scoprire quali sono i segni più fortunati e tutte le previsioni per il 2023.

Oroscopo Paolo Fox 2023, quando va in onda

L’appuntamento è per domani, venerdì 30 dicembre 2022, nell’ultima puntata del programma di Rai2: a partire dalle ore 11.10, per ogni segno zodiacale Paolo Fox commenterà i grafici con l’andamento di fortuna, lavoro e amore relativo ai prossimi 12 mesi.

Qualche breve anticipazione di ciò che in modo più puntuale sarà descritto domani è già in circolazione: di seguito i dettagli.

Oroscopo Paolo Fox 2023, le anticipazioni

È stato lo stesso Paolo Fox ad anticipare qualcosa sull’oroscopo del 2023 nelle scorse puntate de I Fatti Vostri e nel suo libro Paolo Fox e l’Oroscopo 2023. Ecco cosa sappiamo fino ad ora: