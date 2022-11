I fatti vostri sospeso ancora da domani: ecco perché e quando tornerà in onda

Ancora uno stop per la trasmissione di Rai 2 che già la scorsa settimana si è fermata per uno sciopero. Ma questa volta il motivo è legato al palinsesto

I fatti vostri oggi va in onda, ma il programma sarà sospeso ancora. Lo stop riguarderà una settimana intera visto che da domani fino a lunedì 28 compreso non farà parte della programmazione Rai.

I fatti vostri sospeso per una settimana, il motivo

Il motivo dello stop, questa volta non è legato ad uno sciopero, come successo la scorsa settimana, ma alla nuova programmazione Rai in occasione dei mondiali di calcio. Il 22 novembre, per esempio, prima giornata di sospensione della trasmissione condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi, alle 11 andrà in onda la partita Argentina-Arabia Saudita. La trasmissione si fermerà, come annunciato oggi ad inizio programma dai presentatori, per più di una settimana. “Ci siete mancati – ha detto Sottile – oggi andiamo in onda ma da domani ci fermiamo. Torneremo in onda martedì 29 novembre”.

Lo sciopero della scorsa settimana

La scorsa settimana la trasmissione non è andata in onda giovedì e venerdì a causa dello sciopero indetto dallo Snap, il sindacato nazionale autonomo produzione tv. Il sindacato ha annunciato l’astensione dalle prestazioni dell’intero turno di lavoro per tutto il personale Rai della Direzione Produzione Tv del Centro di produzione di Roma e di Produzione News sia in sede che in regime di trasferta sul territorio nazionale.