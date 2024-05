Meteo, ancora sole in Sicilia: le previsioni per il 4 maggio

Continua il bel tempo in Sicilia: ecco cosa dicono le previsioni del meteo in vista della giornata di sabato 4 maggio

Ancora bel tempo in Sicilia. Secondo le previsioni meteo in vista di domani, dovrebbero aversi cieli sereni sull’intera Regione, con qualche nube sparsa che comunque non comprometterà la giornata di sole. La Protezione civile regionale non ha diramato alcuna allerta meteo.

Le temperature



Per quanto riguarda le temperature, di seguito le minime e le massime per ogni provincia: a Catania si registreranno 14 °C – 23 °C, a Trapani 11 °C – 19 °C, a Palermo 12 °C – 20 °C, a Siracusa 11 °C – 23 °C e a Messina 13 °C – 19 °C. Le temperature saranno leggermente più basse a Ragusa con 8 °C – 19 °C e ad Agrigento con 10 °C – 24 °C. Seguono, infine, Enna con 5 °C – 15 °C e Caltanissetta con 8 °C – 19 °C.



