Donatore di midollo con un click, anche la Sicilia aderisce al programma

Una procedura comoda, veloce e totalmente "da remoto" per diventare donatore di midollo osseo: ecco come funziona il programma, attivo anche in Sicilia.

Diventare donatore di midollo con un semplice click da casa è possibile, anche in Sicilia. L’isola è infatti la settima regione italiana dove è partito, gestito dal Registro regionale di midollo osseo con sede al CRT Sicilia e con la direzione scientifica del Coordinatore regionale del CRT Giorgio Battaglia, il programma di “Digitalizzazione e gestione in remoto del processo di selezione del donatore volontario di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche”.

Si tratta di un progetto, voluto dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, volto a rendere più efficiente ed efficace il processo di selezione dei donatori di sangue e cellule staminali emopoietiche. Il tutto sfruttando le potenzialità offerte dal digitale e dalla tecnologia.

Donatori di midollo con un click anche in Sicilia: il progetto

L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di aumentare il numero di donatori di midollo osseo, drasticamente calato dopo la pandemia. A sostenere il progetto ci sono l’ARNAS Civico (diretto da Roberto Colletti).

Oltre che in Sicilia, questo progetto per la digitalizzazione delle donazioni di sangue e midollo osseo è attivo in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, e Friuli Venezia Giulia.

Come funziona la piattaforma

Per diventare donatori di midollo con un click in Sicilia sarà necessario utilizzare una piattaforma dedicata. Esattamente: tutto avviene “da remoto”, basta un dispositivo elettronico come pc, tablet o smartphone.

I candidati riceveranno a domicilio un kit per l’auto-prelievo, che servirà per raccogliere un campione salivare per la “tipizzazione” necessaria per valutare la compatibilità con pazienti in attesa di trapianto.

Per aderire al programma occorre fare la pre-iscrizione online al seguente link:

https://ibmdr.galliera.it/ibmdr/news_eventi/diventa-donatore.

Queste sono le fasi da seguire:

Collegarsi al sito web dedicato;

Compilare il form;

Una volta ricontattato, parlare (sempre da casa, al telefono) con un sanitario per completare l’anamnesi;

Attendere il kit e, una volta ricevuto, procedere alla raccolta del campione salivare.

Il corriere ritira il campione e, dopo l’analisi di rito, il donatore riceverà una mail e una lettera di ringraziamento prima di essere inserito in lista.

I requisiti per diventare donatori di midollo osseo con un click

Età compresa tra 18 e 35 anni (nel Registro si può rimanere iscritti fino ai 55 anni);

Buone condizioni di salute;

Peso superiore ai 50 chili.

“In Sicilia occorre fare passi in avanti sulle donazioni”

“Anche in questo settore la Sicilia deve fare passi avanti – commenta Battaglia -, ma ci sono tutte le condizioni per recuperare il brusco calo degli iscritti al Registro nazionale donatori di midollo osseo”.

Si ricorda che tutte le informazioni sulla procedura per l’iscrizione possono essere richieste in un centro donatore, polo di reclutamento o servizio trasfusionale di qualsiasi ospedale. Inoltre, è possibile rivolgersi ad associazioni distribuite sul territorio o al Registro regionale di midollo del Centro Regionale Trapianti Sicilia (CRT Sicilia), di cui è referente il dottore Ettore Pagoto (email registromidollo@crtsicilia.it, telefono 091 6663828).

