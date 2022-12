Doni solidali per un Natale che “fa bene al cuore”

Per tutto il mese di dicembre lo shop online di Fondazione Airc si arricchisce di nuovi prodotti da regalare per sostenere i progetti sui tumori infantili

Un dono che fa bene al cuore, ma non solo. A Natale tornano i prodotti solidali di Fondazione Airc per chi desidera sostenere concretamente la ricerca sui tumori infantili.

In Italia si stima che ogni anno circa 1.400 bambini e ragazzi di meno di 14 anni siano colpiti dal cancro, mentre tra gli adolescenti dai 15 ai 19 anni i casi calcolati sono circa 900*. Complessivamente i tumori pediatrici costituiscono l’1% di tutte le neoplasie. Oggi, grazie al lavoro di medici e ricercatori, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi supera l’80% per le leucemie e si aggira attorno al 70% per i tumori solidi. Nel solo 2022 Airc sostiene 78 progetti di ricerca sui tumori pediatrici con un investimento complessivo di 8,5 milioni di euro e con l’obiettivo di riuscire a curare tutti i piccoli pazienti, grazie allo sviluppo di terapie specifiche sempre più precise, efficaci e meno tossiche.

Con i regali solidali disponibili sullo shop online o con una donazione libera a Fondazione Airc, è possibile sostenere la ricerca sui tumori infantili. Questo dono, non solo materiale, è soprattutto un gesto capace di donare nuovamente la vita, attraverso i progressi della ricerca, a bambini e adolescenti con tumore. Per guardare con fiducia al futuro, in autentico spirito natalizio.

“Natale per tutti noi è sinonimo di dono e di condivisione – ricorda Giulia Arena, ambasciatrice di Fondazione Airc – Credo che quest’anno scegliere uno dei regali di Airc da mettere sotto l’albero sia ancora più importante. Con il nostro gesto daremo un sostegno concreto a tante ricercatrici e a tanti ricercatori della Fondazione impegnati ogni giorno per dare speranza e fiducia alle famiglie che ricevono una diagnosi di tumore, attraverso lo sviluppo di cure sempre più efficaci”.

Numerose le proposte lifestyle e gourmet: dalle stelle di Natale da appendere all’albero ai kit da disegno, dall’olio extravergine d’oliva al miele biologico, fino alle e-card personalizzabili anche nella scelta della data di invio, tutte disponibili online su nataleairc.it. Le proposte solidali sono pensate anche per le aziende che desiderano condividere con i propri dipendenti e clienti un messaggio concreto di speranza con prodotti confezionati e personalizzati appositamente. Tra i prodotti disponibili, fino ad esaurimento:

Stelle di Natale da appendere

Confezione con due stelle di Natale in plexiglass, complete di nastro, per addobbare l’albero o per decorare la casa. Incluso un messaggio di auguri. Contributo minimo € 10,00 (+ spese di spedizione)

Portamatite con auguri di Natale

Matitone in legno inserito in un cartoncino con dedica natalizia e un ringraziamento per il sostegno alla ricerca. Abbinato un bigliettino di auguri. Contributo minimo € 5,00 (+ spese di spedizione)

Kit da disegno

Astuccio in legno, decorato con un orsetto, contenente pastelli colorati, grafite, gomma e temperino. La parte superiore può essere utilizzata come righello. Incluso un biglietto di auguri. Confezione con fascetta natalizia. Contributo minimo € 10,00 cad. (+ spese di spedizione)

Biglietti di auguri

Elegante e raffinato biglietto per gli auguri di Natale, disponibile in quattro colorazioni. Sul retro, un messaggio di ringraziamento che testimonia la decisione di sostenere la ricerca anche per i regali natalizi. Contributo minimo € 2,00 cad. (+ spese di spedizione)

Ogni confezione, qualunque sia il regalo solidale scelto, sarà decorata con un nastro rosso in perfetto stile natalizio, così che il dono possa essere direttamente consegnato al destinatario o posizionato sotto l’albero.

Donazioni libere

Si possono sostenere i ricercatori Airc impegnati su progetti sui tumori infantili anche con una donazione libera su airc.it oppure con bonifico bancario, bollettino postale e da telefono fisso e cellulare al 45521.