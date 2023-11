Shock a Siracusa, donna di 84 anni trovata senza vita in casa: indagini in corso

Il corpo senza vita della donna sarebbe stato trovato in mezzo a diversi rifiuti, tra cui molte scatole accatastate.

Il cadavere di una donna di 84 anni è stato ritrovato nella serata di ieri, mercoledì 15 novembre, all’interno di un’abitazione nel rione Mazzarrona a Siracusa.

Secondo la ricostruzione dei fatti, a compiere la scoperta sarebbero state le forze di Polizia, allertate dai vicini di casa.

Il ritrovamento del cadavere

A quanto pare, il corpo senza vita sarebbe stato trovato in pessime condizioni igieniche e in mezzo a rifiuti, tra cui molte scatole, presenti in diverse zone della casa.

Gli investigatori hanno avviato un’indagine per accertare la natura del decesso della vittima, la cui identità non sarebbe stata ancora resa nota. Si cerca di comprendere, infatti, se la morte possa essere avvenuta per cause naturali o per altra natura.