Si reca in un negozio da sola, donna afghana presa a bastonate: le terribili immagini

Il video nel tweet dell'ex consigliere speciale Shabnam Nasimi: "Le donne dell'Afghanistan stanno vivendo l'inferno sulla terra sotto il regime talebano. Non dobbiamo chiudere gli occhi"

Un video che lascia poco spazio ai commenti. La violenza cieca di uomini talebani, contro una donna, frustata brutalmente per essersi recata in un negozio senza un tutore maschio. E’ successo nella provincia di Takhar.

“Le donne dell’Afghanistan stanno vivendo l’inferno sulla terra sotto il regime talebano. Non dobbiamo chiudere gli occhi.”

Con queste parole, la Ex consigliere speciale per le politiche del Ministro per il reinsediamento afghano Shabnam Nasimi commenta il video che ha pubblicato sul suo account Twitter per denunciare la condizione delle donne afghane.

fonte video: profilo twitter Shabnam Nasimi