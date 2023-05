Choc in città, donna manganellata dagli agenti mentre è a terra

Sdegno e clamore per l'aggressione degli agenti di Milano nei confronti della donna. Indagine in corso della Procura.

Una donna è stata accerchiata, fermata e colpita a più riprese con delle manganellate da alcuni agenti di polizia a Milano. L’episodio, che sarebbe avvenuto nelle scorse ore, è stato filmato da un residente della zona Bocconi.

Nelle immagini registrate dal cittadino si vede la donna a terra, mentre viene trattenuta al suolo dai poliziotti accanto a un’aiuola con l’intenzione, probabilmente, di arrestarla.

Donna colpita a Milano da agenti, indagini in corso

Uno degli agenti in azione utilizza anche uno spray al peperoncino – in dotazione alle forze dell’ordine di Milano dal 2019 – prima che i colleghi si fiondino sulla donna per colpirla ripetutamente con delle manganellate ai fianchi e alla testa.

La persona in questione non sembra reagire scompostamente ai colpi violenti dei poliziotti, ma pensa invece a ripararsi con le braccia. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la reazione degli agenti.

Ciononostante, in queste ore, sono già numerosi sui social i commenti indignati degli utenti che non riescono a comprendere le motivazioni di tale accanimento nei confronti della donna. La Procura di Milano, secondo recenti informazioni, avrebbe già aperto un fascicolo al fine di fare piena luce sulla vicenda.