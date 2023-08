Donna impiccata nel Catanese: fermate due persone

È stata trovata una donna impiccata nel Catanese. Si tratta di Vera Schiopu, giovane ragazza moldava di 25 anni.

È stata trovata una donna impiccata nel Catanese. Si tratta di Vera Schiopu, moldava di 25 anni, rinvenuta ieri sera senza vita nella sua casa in campagna tra Ramacca e Paternò, in contrada Sferro. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania e i militari della Stazione di Ramacca hanno fermato due uomini. Sono stati bloccati il compagno della ragazza, un manovale romeno, e un suo amico

connazionale. Dalle prime notizie entrambi sarebbero coinvolti. Il fidanzato avrebbe trovato il corpo e allertato le autorità. La versione non ha convinto gli investigatori che hanno optato per il fermo del convivente. Secondo l’accusa sarebbe infatti autore del delitto e potrebbe essere stato aiutato dall’amico. La Procura di Caltagirone si sta occupando delle indagini.