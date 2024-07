Giallo a Mascali, donna trovata impiccata nella casa di villeggiatura a Fondachello: sentito il compagno

Sembra che la donna, la sera precedente, abbia avuto una lite con l'uomo, che aveva lasciato l'abitazione.

Una donna di 30 anni, madre di due figli, è stata trovata impiccata a Fondachello di Mascali, nel bagno della casa di villeggiatura che aveva preso in affitto con il compagno.

Il ritrovamento del corpo ieri mattina, 23 luglio, sembra da parte di uno dei figli che ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre.

Donna impiccata a Mascali: le indagini

Sembra che la donna, la sera precedente, abbia avuto una lite con l’uomo, che aveva lasciato l’abitazione. I militari e il sostituto procuratore di turno di Catania, dunque, hanno sentito il compagno come persona informata sui fatti.

La casa è stata trovata in ordine e non è stato trovato alcun messaggio da parte della donna. Al momento, però, non è esclusa alcuna ipotesi sulle cause del decesso, compresa quella del suicidio. Maggiori indicazioni potranno venire dall’autopsia. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Giarre e del comando provinciale di Catania.