Paura a Fondachello-Playa, auto finisce in canalone dopo incidente

Brutto incidente a Licata, in provincia di Agrigento.

Domenica pomeriggio difficile a Licata, in provincia di Agrigento, dove si è registrato un brutto incidente stradale nel quartiere Fondachello-Playa.

Ecco le prime informazioni sul sinistro, avvenuto in via Soldato Moscato.

Incidente a Fondachello-Playa, auto in canalone

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, un’auto modello Nissan Micra – per cause da accertare – sarebbe finita contro il guardrail ai bordi della carreggiata per poi precipitare nel canalone di deflusso delle acque che si trovava nella zona.

Fortunatamente sembra che non si siano registrati feriti. Sul posto si è rivelato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e dei carabinieri per i rilievi di rito.

Immagine di repertorio