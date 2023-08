Donna incinta morta a Oltreponte, il marito presenta denuncia

Scatta l'ipotesi del caso di malasanità. Proseguono le indagini dei carabinieri sulla tragedia che ha sconvolto Licata.

Ha presentato una denuncia per un presunto caso di malasanità il marito della donna incinta morta ieri nel quartiere Oltreponte di Licata.

Si indaga sul misterioso decesso della giovane, una 29enne di origine marocchina.

Donna incinta morta a Licata, marito presenta denuncia

Pare che la 29enne sia morta in seguito a un’improvvisa emorragia mentre si trovava nella sua abitazione a Licata. Inutile, purtroppo, la corsa disperata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per tentare di salvarle la vita.

La Procura di Agrigento ha avviato le indagini per far luce sulle cause e sulla dinamica esatta del decesso. Sarà l’autopsia a chiarire i contorni dell’ennesima tragedia che sconvolge la Sicilia in questa difficile estate 2023.

Le indagini sul giallo della giovane donna incinta morta improvvisamente a Licata sono affidate ai carabinieri della compagnia di Licata. Al termine dell’esame autoptico, la salma sarà restituita ai familiari per permettere lo svolgimento dei funerali.

A trovare il corpo della 29enne sarebbe stato il marito, che di fronte agli inquirenti avrebbe ipotizzato un caso di malasanità. Sembra, infatti, che la ragazza si fosse recata in ospedale lo scorso sabato con un forte dolore alla gola. Tuttavia, non sarebbe stata ricoverata. Poi improvvisamente la situazione sarebbe degenerata, fino al tragico decesso avvenuto nella giornata del 7 agosto.

