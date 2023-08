Shock nel quartiere Oltreponte: donna incinta trovata morta in casa

Giallo sulle cause del decesso, scattano le indagini nell'Agrigentino.

Incredibile tragedia a Licata, in provincia di Agrigento, dove una donna incinta è stata morta in una casa situata nel quartiere Oltreponte.

Mistero sulla dinamica del decesso. Sono in corso le indagini.

Licata, donna incinta trovata morta in casa

Una giovane donna di origine marocchine, di 29 anni, in stato di gravidanza è stata trovata morta in casa nel rione di Oltreponte a Licata. Sarebbe stata una familiare a trovare la giovane in casa: la donna avrebbe subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia e i sanitari del 118 che hanno trasferito la donna in ospedale, ma vana è risultata la corsa al Pronto Soccorso dove sarebbe arrivata già senza vita.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento è stata disposta l’autopsia sul corpo della marocchina per capire le cause di un decesso attualmente immerso nel mistero. Solo dopo potranno essere celebrati i funerali.

Immagine di repertorio