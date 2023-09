Donna investita e uccisa da camion rifiuti: travolta sulle strisce e trascinata per 50 metri

La donna è stata trasportata in condizioni gravissime e in arresto cardiocircolatorio all'ospedale dove i medici ne hanno constatato la morte

Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta e uccisa da un camion rifiuti dell’Amsa, a Milano. La vittima è una donna di 75 anni. Dai primi rilievi della Polizia locale, che indaga sull’incidente, risulta che il mezzo compattatore stesse percorrendo via San Mamete, una strada a doppio senso. Giunto all’altezza del civico 30, dove c’è l’obbligo di svolta a destra in via Trasimeno, il camion Amsa ha girato, senza accorgersi della donna che stava attraversando la strada.

Trasportata in condizioni gravissime, poi il decesso

L’anziana è stata quindi ‘agganciata’ dalla parte anteriore del mezzo e trascinata per circa 40-50 metri. La donna è stata trasportata in condizioni gravissime e in arresto cardiocircolatorio all’ospedale San Raffaele, dove i medici ne hanno constatato la morte. Dopo l’incidente la società di gestione dei rifiuti Amsa in una nota ha espresso “profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della cittadina coinvolta”. Amsa “in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso, si è immediatamente messa a disposizione delle autorità competenti per contribuire a chiarire ogni aspetto dell’accaduto”, assicura la nota della società.