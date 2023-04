Due ragazzi travolti da un auto sulle strisce pedonali: gravissima una sedicenne

Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'accaduto

Un terribile incidente scuote l’alba di Milano. Come riportato da MilanoToday, due ragazzi sono stati travolti da un’auto, verso le 5 del mattino, a pochi passi da parco Sempione, nota zona animata dalla movida cittadina. Secondo le prime ricostruzioni i giovani stavano attraversando le strade sulle strisce pedonali quando, all’incrocio tra via Pagano, via Canova e via Milton, sono stati investiti.

Scongiurato pericolo di vita

Ad avere la peggio nello schianto una ragazza di 16 anni che, soccorsa dagli equipaggi del 118, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Le sue condizioni vengono definite gravi. Meglio è andata all’amico che era con lei, un 19enne ricoverato al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo.

Identificato l’uomo alla guida dell’auto

Scioccato l’automobilista colpevole dell’investimento: l’uomo si è subito fermato a prestare soccorso ai due ed è stato identificato dalla polizia locale. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’accaduto.