A4, ritrovato corpo senza vita di una donna: non si è gettata dal ponte, è stata uccisa

La svolta è giunta nella notte, quando il compagno di 39 anni ha fatto alcune ammissioni al pm.

Una donna è morta a seguito della caduta da un cavalcavia: il corpo senza vita è stato ritrovato all’alba di ieri sulla A4. La prima ipotesi degli inquirenti era quella del suicidio. Sembrava, infatti, che la donna si fosse gettata dal ponte, precipitando sulla carreggiata.

La donna morta sulla A4

La svolta, in quello che a primo impatto sembrava un suicidio, è giunta nella notte, al termine delle indagini degli agenti della Polstrada di Padova e di Venezia e dalla Squadra mobile della Questura di Padova. La donna non si era gettata volontariamente dal cavalcavia dell’autostrada, ma è stata uccisa dal compagno. L’uomo l’ha fatta precipitare sulla carreggiata, buttandola dal ponte e facendola precipitare per una quindicina di metri. Il corpo, straziato dai veicoli in transito, è stato trovato all’alba di ieri sulla A4, a Vigonza, in provincia di Padova.

L’uomo, 39 anni, che ha fatto alcune ammissioni al pm, è stato fermato per omicidio volontario.