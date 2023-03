Tragedia in casa, trovata morta donna di 65 anni: disposta l’autopsia

Ritrovamento choc in provincia di Trapani. La donna pare fosse affetta da alcune patologie, accertamenti in corso.

Una donna di 65 anni è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione nella zona di Corso dei Mille ad Alcamo, in provincia di Trapani. Sul posto si sono presentati i carabinieri della compagnia di Alcamo, i quali hanno già disposto i primi accertamenti.

Le ipotesi degli inquirenti

Secondo l’esame effettuato dal medico legale, comunque, sul corpo della vittima non risulterebbero in apparenza segni di violenza. La morte, dunque, potrebbe essere giunta per cause naturali.

Ciononostante, la Procura della Repubblica di Trapani ha disposto l’autopsia sul cadavere della 65enne al fine di sciogliere ogni dubbio. A quanto pare, la donna era sofferente di alcune patologie.

Seconda morte in casa in poche ore

Soltanto poche ore prima, a Palermo, un uomo di 74 anni era stato trovato morto sempre all’interno della propria casa.

In base agli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, l’uomo sarebbe deceduto circa 20 giorni fa. A segnalare la scomparsa dell’anziano erano stati i vicini di casa, insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione dell’uomo.

Foto di repertorio