La scomparsa e la terribile scoperta, 74enne trovato cadavere nel suo appartamento

Terribile scoperta quella compiuta da agenti e vigili del fuoco. L'anziano morto a Palermo risultava irreperibile da diversi giorni.

Un uomo di 74 anni privo di vita è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri, martedì 14 marzo, all’interno del suo appartamento in via Lanza di Scalea, nella zona nord di Palermo.

Secondo la ricostruzione dei fatti, pare dell’anziano non si avessero più tracce da alcune settimane e, per questo, i vicini di casa avrebbero presentato una segnalazione all’amministratore di condominio. A destare sospetti anche il forte odore proveniente dall’appartamento dell’uomo, dove viveva da solo.

La scoperta di polizia e vigili del fuoco

A quanto pare, la morte del 74enne sarebbe avvenuta almeno 20 giorni fa. Sul posto si sono presentati gli agenti del Commissariato di San Lorenzo e i vigili del fuoco, i quali hanno fatto irruzione nell’appartamento compiendo la tragica scoperta.

In base ai primi accertamenti, l’uomo sarebbe morto per cause naturali, ma sarà l’autopsia che verrà effettuata nelle prossime ore a sciogliere ogni dubbio a proposito sul caso del ritrovamento del cadavere a Palermo.