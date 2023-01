Donna morta per overdose a Trapani, indagato il fidanzato

Si cerca di fare luce sul caso della donna trovata cadavere nel capoluogo trapanese. I sospetti degli inquirenti si concentrano sul compagno.

Sono in corso le indagini per la morte di una donna a Trapani, il cui corpo senza vita era stato ritrovato intorno alla mezzanotte di venerdì dagli agenti della Squadra Mobile in un appartamento di via dei Cedri.

Secondo alcune informazioni, il ritrovamento del corpo sarebbe avvenuto nella casa del fidanzato e quest’ultimo sarebbe finito nel registro degli indagati.

Donna morta a Trapani, le ipotesi al vaglio

La donna sarebbe deceduta per overdose e gli inquirenti sono attualmente al lavoro per comprendere se l’uomo possa aver fornito una dose di stupefacente che si sarebbe rivelata letale.

Da capire anche perché il fidanzato non abbia immediatamente prestato soccorso alla vittima, poiché al momento del ritrovamento la donna sarebbe deceduta almeno 12 ore prima.

Donna morta a Trapani, presto l’autopsia

Maggiori dettagli, comunque, potrebbero emergere a seguito dell’autopsia che verrà effettuata nelle scorse ore sul corpo della compagna. Verranno effettuati accertamenti anche per stabilire se la donna soffrisse di qualche patologia. La salma si trova attualmente in obitorio.