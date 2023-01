Follia in centro, donna picchiata in auto dal marito: 30enne di Agrigento in ospedale

La donna è stata aggredita violentemente dal marito in pieno giorno, sotto gli sguardi dei passanti. La vittima ha deciso di denunciare il 43enne.

Una donna di 30 anni è finita in ospedale dopo essere stata picchiata selvaggiamente in auto dal marito violento. I fatti si sono verificati in via Imera, ad Agrigento, dopo un 43enne di Porto Empedocle ha selvaggiamente picchiato la moglie al culmine di una lite.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la coppia si trovava a bordo della loro auto quando, nel corso di una discussione, il marito sarebbe andato fuori di senno fermando il veicolo e aggredendo selvaggiamente la donna con schiaffi e pugni.

Donna picchiata in auto, aggressione in pieno giorno

L’episodio si è verificato in pieno giorno, sotto lo sguardo dei passanti e nel cuore della città dei templi. La donna è riuscita a divincolarsi dalle grinfie del suo assalitore, aprendo lo sportello dell’auto e rifugiandosi nella sede delle Poste.

Sul posto sono poi giunti i carabinieri che hanno soccorso la donna, successivamente trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio. La vittima ha deciso di sporgere denuncia nei confronti del marito violento.