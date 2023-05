Indagini in corso

Il corpo senza vita di una donna, a quanto pare di nazionalità tedesca, è stato rinvenuto oggi sulla spiaggia di Zadina, sul litorale nord, di Cesenatico.

Nonostante l’Emilia-Romagna Maltempo sia stata una delle regioni italiane maggiormente interessate dal maltempo, i carabinieri, impegnati a fare luce sulla vicenda, non escludono altre cause che non siano riconducibili all’affogamento.